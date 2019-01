Homens armados invadem complexo de hotel no Quênia em ataque reivindicado pelo Al Shabaab

Homens armados invadiram um complexo de hotel e escritórios na capital do Quênia nesta terça-feira, fazendo com que funcionários fugissem do local ou se escondessem embaixo de suas mesas durante ataque reivindicado pelo grupo islâmico somali al Shabaab.

Ao menos uma pessoa morreu e oito ficaram feridas, segundo fontes de hospital. A polícia advertiu que o “ataque terrorista” ainda pode estar em andamento, e os agressores poderiam estar dentro do luxuoso complexo 14 Riverside Drive.

“Explodiram a porta principal do hotel e havia um braço humano cortado a partir do ombro na rua”, disse Serge Medic, dono de uma empresa de segurança que correu ao local para ajudar civis quando ouviu sobre o ataque.

Medic, que estava armado, entrou no prédio com um policial e dois soldados, disse, mas eles foram atacados e revidaram. Há uma granada não ativada no saguão, disse o suíço.

“Um homem disse que viu dois homens armados com lenços na cabeça e bandoleiras de balas”, disse Medic à Reuters, com o som de tiros no fundo, mais de duas horas após o início do ataque.

Uma mulher baleada na perna foi carregada para fora do prédio e três homens cobertos de sangue deixaram o local. Alguns funcionários conseguiram fugir pela janela. Muitos disseram à Reuters que precisaram deixar colegas para trás, ainda escondidos debaixo de suas mesas.

“Há uma granada no banheiro”, gritou um policial, à medida que a polícia saía correndo de um dos prédios.

“Nós ouvimos um barulho alto de algo sendo jogado para dentro. Então, eu vi vidro quebrado”, disse à Reuters Geoffrey Otieno, que trabalha em um salão de beleza dentro do complexo. “Nós nos escondemos até sermos resgatados.”

O Quênia tem frequentemente sido alvo do Al Shabaab, que matou dezenas de pessoas em um shopping em 2013 e quase 150 estudantes em uma universidade em 2015.

“Estamos por trás do ataque em Nairóbi. A operação está em andamento”, disse Abdiasis Abu Musab, porta-voz de operações militares do grupo.

De acordo com o site do complexo, o 14 Riverside tem escritórios de companhias internacionais incluindo a BASF, Colgate Palmolive, Reckitt Benckiser, Pernod Ricard, Dow Chemical e SAP, assim como o hotel dusitD2, parte do grupo tailandês de hotéis Dusit Thani.