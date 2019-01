Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta terça, 15 de janeiro

O Ibovespa, principal índice da B3, fechou em alta de 0,87%, a 94.474 pontos, um novo recorde histórico. O dólar comercial caiu 0,41%, cotado a R$ 3,699 na venda, após duas altas seguidas.

Agentes financeiros já trabalham com a possibilidade de uma reforma da Previdência mais rigorosa do que o esperado. Segundo reportagem publicada ontem pelo Valor Econômico, a proposta que está sendo finalizada pelo governo deve gerar em 10 anos uma economia superior ao texto original apresentado por Michel Temer ao Congresso no final de 2016, podendo chegar a R$ 1 trilhão.

Muitos analistas trabalham com a Bolsa na casa dos 100 mil pontos em 2019 diante das perspectivas mais positivas para a economia, segundo a Reuters. No ano, o índice acumula alta de 7,49%, favorecido também pela sinalização de “flexibilidade” pelo Fed quanto ao ritmo do aperto monetário nos EUA.

