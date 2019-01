Corpo de PM morto em acidente de helicóptero é velado no Rio

O corpo do policial militar morto na queda de helicóptero na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, foi velado na manhã desta terça-feira (15). A aeronave afundou no Canal do Cunha, em frente ao Complexo da Maré, na segunda (14).

O corpo de Felipe Marques Queirós será enterrado às 15h30, no Cemitério Jardim da Saudade. De acordo com a PM (Polícia Militar), ele ficou cerca de 15 minutos preso na cabine submersa, foi socorrido e tentou ser reanimado a poucos metros do local do acidente. Queirós chegou a ser levado para o Hospital Central da Polícia Militar, mas não resistiu e morreu horas depois.

Peritos do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, órgão ligado à Aeronáutica, levaram a câmera da aeronave para tentar conseguir mais detalhes sobre o acidente.

Ainda não é possível descartar que o helicóptero tenha sido alvo de disparos. Segundo a PM, a aeronave afundou ao tentar fazer um pouso de emergência. As causas do acidente estão sendo apuradas e não há prazo para conclusão.