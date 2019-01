Canoístas em perigo são resgatados no Guarujá

Dois canoístas que estavam sendo arrastados para as rochas da Ilha do Pau a Pino, no Guarujá, na tarde deste domingo, foram resgatados pela Polícia Ambiental.

O local é conhecido pelos policiais que patrulham a área costeira do litoral por suas fortes correntezas que levam barcos e banhistas de encontro às pedras.

Os dois remavam caiaques. Quando foram encontrados, um deles ainda lutava para fugir da correnteza e o outro já tinha caído no mar.

Os canoístas foram salvos e levados em segurança até a praia da Guaiúba, também no Guarujá.