Thammy Miranda comenta início como vereador: 'Não sou mais um artista querendo 'mamar nas tetas' do governo"

Thammy Miranda, filho da cantora Gretchen, falou sobre sua expectativa em assumir o cargo de vereador pela cidade de São Paulo em nota enviada por sua assessoria à imprensa nesta segunda-feira, 14.

"Quero poder ter a chance de fazer a diferença e mostrar com trabalho sério e honesto que não sou mais um artista querendo 'mamar nas tetas' do governo!", afirmou.

Em outro momento, Thammy brincou com o fato de ser transexual: "Como todos vocês já sabem, de mudança eu entendo! [Risos]".

Apesar de não ter sido eleito em 2016, Thammy deve ocupar a vaga deixada na Câmara Municipal por Conte Lopes, que foi eleito deputado estadual e irá para a Assembleia Legislativa.

Nas eleições de 2016, Thammy declarou ter bens no valor de R$ 488 mil e foi o 88º vereador mais votado no geral, com 12. 408 votos, o segundo mais votado pelo PP.

Confira a nota divulgada pela assessoria de Thammy Miranda abaixo:

"Venho por meio desta, primeiro agradecer o imenso carinho que venho recebendo de toda a imprensa. Estou extremamente lisonjeado em saber que a minha possível cadeira como vereador de São Paulo seja de tanto interesse a todos vocês!

Quero dizer também que, assim que assumir terei o maior prazer em recebê-los para um bate-papo e consequentemente tirarei todas as dúvidas de vocês em relação ao meu mandato!

Quero agradecer primeiramente ao nosso prefeito Bruno Covas por ter consigo secretários tão competentes me dando uma vaga de extrema importância para mim e para a cidade de São Paulo, para a qual sempre defenderei e me dedicarei com todo afinco!

Quero poder ter a chance de fazer a diferença e mostrar com trabalho sério e honesto que não sou mais um artista querendo 'mamar nas tetas' do governo!

Graças a Deus vivo desde sempre sem a política e essa oportunidade para mim é a chance de contribuir com uma mudança de verdade neste País… Pois acredito de todo coração que só podemos fazer mudanças com política séria de verdade!

Como todos vocês já sabem, de mudança eu entendo! [Risos]

Coragem, garra, força e determinação não me faltarão, assim como nunca me faltaram em toda a minha vida!

Contem comigo sempre e em breve vamos nos falar…

Grande beijo a todos!

Thammy Miranda"