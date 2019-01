Rodízio de veículos volta a valer em São Paulo nesta segunda

Atenção: o rodízio municipal de veículos volta nesta segunda-feira (14) a vigorar para os veículos de passeio. A restrição de circulação havia sido suspensa em 21 de dezembro do ano passado em razão da redução do fluxo de veículos da cidade no período.

A restrição para veículos com placas final 1 e 2 começa hoje das 7h às 10h e à tarde das 17h às 20h. Para os veículos com as demais placas, ela volta durante esta semana.

Durante o rodízio, os veículos com restrição em cada dia ficam impedidos de circular no chamado centro expandido.

Quem desrespeitar a regra e circular nos horários e locais proibidos fica sujeito a multa de R$ 130,16 e quatro pontos na carteira de motorista.

Para os VUCs (veículos urbanos de carga), nada muda. Desde 21 de dezembro, eles estão liberados do rodízio e podem circular todos os dias.