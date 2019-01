Recreio nas Férias oferece atividades gratuitas para crianças em São Paulo

Está sem ideia do que fazer com as crianças nessas férias? Sem desespero!

Começa nesta segunda-feira (14) a 36ª edição do Programa Recreio nas Férias, que garante diversão gratuita para crianças e adolescentes em todas as regiões de São Paulo.

Realizado pela Prefeitura de São Paulo, o Recreio nas Férias acontece em 56 polos educativos – sendo 46 CEUS, três CECIs (Centros de Educação e Cultura Indígena) e sete associações de bairro.

Na programação, oficinas e apresentações de teatro, dança e circo, contação de histórias e passeios para unidades do Sesc e para a Caixa Cultural.

Até o dia 24 de janeiro, as quadras e piscinas das instituições também ficam abertas para a criançada se exercitar. Os horários de funcionamento e o esquema de utilização dos espaços variam de acordo com cada local.

Além das atividades, o programa vai distribuir refeições e lanches para todos os participantes.

A gestão municipal espera receber 20 mil crianças de 4 e 14 anos. Para isso, mais de 750 agentes recreativos vão trabalhar ao lado dos servidores que já atuam na rede municipal para garantir a alegria da garotada.

Para se inscrever, basta ir até o polo mais próximo com uma autorização assinada pelo pai ou responsável.

O único requisito é ter entre 4 e 14 anos. Não é necessário ser aluno da rede pública.

As inscrições permanecem abertas até o preenchimento das vagas.

Confira a relação dos polos participantes aqui.

Veja a programação parcial do Recreio nas Férias aqui. A Secretaria Municipal de Educação informa que a programação completa deve ser consultada pessoalmente na instituição desejada.