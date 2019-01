Pronto-Atendimento do CHM de Santo André atende apenas casos graves

A Prefeitura de Santo André realiza desde o ano passado a reorganização do fluxo de pacientes do PA (Pronto-Atendimento) do CHM (Centro Hospitalar Municipal). As medidas, iniciadas em setembro, fazem com que muitas pessoas que busquem auxílio médico lá sejam orientadas a passarem primeiro em uma UPA (Unidades de Pronto-Atendimento).

A medida tem gerado reclamações dos usuários. Para a dona de casa Rose Leite, 36 anos, a nova ordem trouxe dificuldades a quem precisa ser atendido. “Meu filho estava com a mão quebrada e precisava passar com ortopedista. Quando cheguei ao local, me deparei com as portas fechadas, fui orientada a procurar a UPA e, se o médico de lá o encaminhasse, ele poderia passar com o especialista.”

Na UPA, ela disse que o adolescente de 14 anos passou pelo pediatra e, após fazer o raio-x, conseguiu aval para atendimento com ortopedista no CHM. “Precisa de uma autorização vinda do CHM para que o paciente possa passar com a especialidade necessária, porém, demora para chegar ao sistema. No caso do meu filho, demorou duas horas”, disse. “É revoltante, porque existem casos que precisam de atendimento imediato.”

Também com a mão machucada, a técnica de enfermagem Fabiana Sarmento, 22, teve mais sorte. “Eu caí em casa, machuquei a mão, fui para o CHM e (o Pronto-Atendimento) estava com as portas fechadas. Tinha uma moça que avaliava a situação de cada pessoa, mas não estava deixando muita gente entrar”, disse. “Ela perguntou o que havia acontecido, expliquei que estava sentindo que minha mão quebrou e ela disse que, por ser uma emergência e por eu ter acabado de cair, poderia entrar”, relatou.

Fabiana pondera que “precisavam passar a informação melhor” sobre a mudança, mas avalia que o filtro no atendimento melhorou o serviço.