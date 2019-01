Helicóptero da PM cai na Baía de Guanabara, no Rio

Um helicóptero da Polícia Militar caiu na Baía de Guanabara, no Rio de Janeiro, às margens da linha vermelha, na manhã desta segunda-feira (14).

Os quatro policiais militares que ocupavam a aeronave já foram resgatados. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da tripulação.

O helicóptero estaria se preparando para iniciar um trabalho de patrulhamento em vias expressas da cidade.

A queda ocorreu por volta das 9h, no canal do Fundão, na altura da Ilha do Governador, na zona norte. Cinco equipe do Corpo de Bombeiros foram deslocados ao local para fazer o resgate.

A PM ainda não informou oficialmente o que provocou a queda, mas fontes da corporação afirmam que a aeronave apresentou uma pane mecânica.

Ouvintes da BandNews FM relataram que o helicóptero estava sobrevoando em baixa altitude quando caiu na água. Viaturas da PM e do Corpo de Bombeiros isolaram parte da área para os trabalhos.

A investigação das causas do acidente fica sob responsabilidade do Cenipa, Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos, que ainda não se pronunciou sobre o caso.