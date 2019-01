Gestantes têm direito a Bilhete Único Especial; veja como solicitar

A passagem – infelizmente – é a mesma, mas todas as grávidas têm direito a um Bilhete Único Especial em São Paulo. Com o benefício, as gestantes não são obrigadas a passar pela catraca dos ônibus – o que já alivia, principalmente quando o coletivo está lotado.

Emitido pela SPTrans, o cartão garante o embarque e desembarque pela porta da frente do ônibus, após o pagamento da tarifa.

Para solicitar o Bilhete Único Especial Gestante, a gestante deve comparecer a um dos postos de atendimento a Passageiros Especiais da SPTrans, de 2ª a 6ª, das 8h às 16h, com originais e cópias do RG, comprovante de endereço e atestado médico indicando o período de gestação.

Confira aqui a relação dos postos de atendimento.