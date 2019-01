Funcionária da Anac vira refém dentro do aeroporto de Guarulhos

Uma funcionária da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) foi feita refém por um homem armado com uma faca no final da noite deste domingo, dia 13, dentro do Aeroporto de Guarulhos, na região Metropolitana de São Paulo.

De acordo com informações da Polícia Militar, o Grupo de Ações Táticas Especiais (Gate) foi acionado e conseguiu negociar com o suspeito para que ele liberasse a vítima sem ferimentos. Leandro Evangelista Ferreira de Souza foi preso em flagrante por tentativa de homicídio e cárcere privado.

O ataque ocorreu dentro do escritório da Anac. A agência informou que, por conta do ocorrido, o Núcleo Regional de Avião Civil (Nurac), que funciona dentro do principal aeroporto paulista, ficou fechado até as 8h desta segunda-feira, dia 14.

