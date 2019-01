Confira a cotação do dólar, euro e bitcoin nesta segunda, 14 de janeiro

Os investidores abrem a semana de olho no Reino Unido e os próximos passos do Brexit (saída do Estado soberano da União Europeia) e no avanço das negociações comerciais entre Estados Unidos e China. No Brasil, a revelação do projeto de reforma da Previdência e a publicação do decreto que altera o Estatuto do Desarmamento podem causar reações no mercado.

Leia mais:

Uso excessivo de redes sociais prejudica tomada de decisões, diz estudo

Rodízio de veículos volta a valer em São Paulo nesta segunda

Confira as cotações das moedas em tempo real nesta segunda-feira (14):

Dólar

Euro

Bitcoin