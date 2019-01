Bombeiros continuam buscas por jovem que desapareceu no rio Tietê após fugir de cativeiro

O Corpo de Bombeiros continua as buscas pelo jovem que desapareceu no Rio Tietê, no último dia 9, em Votorantim, interior de São Paulo.

Leonardo do Santos Felipe, de 18 anos, sumiu tentando escapar de um cativeiro – após ter sido sequestrado e roubado no Rodoanel.

O jovem estava com o tio quando foi abordado pelos criminosos no km 206, em Arujá. Eles tinham acabado de fazer uma entrega de caminhão na capital paulista. Os dois foram colocados dentro de um carro e levados para uma casa abandonada.

O jovem e o tio resolveram fugir do local e, durante a fuga, correram para uma área de mata, onde tiveram que entrar no rio.

O tio conseguiu sair da água, mas Leonardo, que não sabia nadar, desapareceu nesse momento.

De lá para cá, os bombeiros procuram por ele na região, mas a quantidade de curvas e de lixo dificultam os trabalhos.

Os Bombeiros retomaram nessa manhã, o 5° dia de buscas pelo jovem que desapareceu no Rio Tietê no último dia 09.

As buscas pelo jovem Leonardo, estão sendo feitas por equipes na margem do rio, no Bote de Salvamento e com apoio do Águia.#SaímosEm30s #PodeConfiarPMESP pic.twitter.com/BwZe6YC4FR

— 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 13, 2019