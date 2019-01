Bebê de dois anos cai em poço de mais de 100 metros na Espanha; buscas continuam

Um bebê de apenas dois anos desapareceu após cair dentro de um poço na cidade de Málaga, na Espanha, no domingo (13). O buraco possui mais de 100 metros de profundidade e entre 20 e 25 centímetros de largura.

O menino Yulen brincava com outra criança pouco antes de um almoço familiar quando escorregou e caiu no furo, que não contava com sinalização ou proteção. Familiares relataram que não conseguiram evitar que a criança caísse.

De acordo com as autoridades locais, a probabilidade de que o menino Yulen esteja viva é pequena. Depois de mais de 20 horas de busca, apenas uma sacola que o menino carregava quando caiu no poço foi encontrada.

As equipes de resgate estudam os próximos passos, entre escavar o próprio poço a céu aberto, abrir um segundo buraco com distância segura para impedir que vibrações causem deslizamentos de terra, ou ainda usar uma máquina que extraia o tampão de terra úmida para facilitar as buscas.