Quina: veja os números sorteados neste sábado

Neste sábado, o concurso da Quina número 4.874 pagará R$ 1,4 milhão para os sortudos que acertarem as cinco dezenas. O sorteio ocorre às 20h e o resultado será divulgado no site do Metro Jornal até as 21h.

Os números sorteados para a Quina neste sábado foram:

26, 44, 51, 61, 74

Na última sexta, nenhum ganhador acertou os cinco números do prêmio principal, mas 125 apostadores fizeram a quadra e ganharam, cada um, R$ 2.944,96.