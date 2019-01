Unicamp: Segunda fase começa neste domingo

A 2ª fase do Vestibular 2019 da Unicamp começa neste domingo e deve receber 18.933 candidatos – aprovados na primeira fase. As provas acontecem em três dias – domingo, segunda e terça-feira – em 21 cidades do país, entre elas Campinas e capitais como São Paulo, Curitiba, Salvador,e Brasília.

A prova começa às 13h, mas a orientação é para que os candidatos estejam no local com uma hora de antecedência. Independentemente do curso escolhido, todos os candidatos devem fazer todas as provas para concorrerem a uma vaga no curso escolhido.

No domingo, será aplicada a prova de Redação e a de Língua Portuguesa e Literaturas. Na segunda-feira, os candidatos vão ter pela frente questões de Matemática, Geografia e História. E, por fim, na terça-feira, a prova será composta das disciplinas de Física, Biologia e Química.

A primeira chamada será divulgada no dia 11 de fevereiro.