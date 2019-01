Sai novo edital da folia de rua em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo lançou anteontem o novo edital para a contratação da empresa que irá patrocinar o Carnaval de rua de 2019. O patrocinador que ganhar terá que investir pelo menos R$ 19,5 milhões, podendo se associar a até quatro empresas, com direito de expor a própria marca nos trios elétricos, banheiros químicos e nas camisetas dos foliões. O resultado da empresa vencedora sai 22 de janeiro.

O Carnaval do ano passado reuniu 12 milhões de pessoas em 459 desfiles.

Rei Momo e Rainha

As inscrições para a eleição da Corte do Carnaval de 2019 começam na segunda-feira. Elas devem ser feitas pelos candidatos representando as Escolas de Samba pertencentes ao Grupo Especial da Liga ou Grupo de Acesso, um por escola, pessoalmente, até o dia 31 de janeiro, das 9h às 12h e das 13h às 18h, de segunda à sexta-feira. Para mais informações acesse www.imprensaoficial.com.br.