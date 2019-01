Previsão do Tempo: Calor diminui um pouco neste sábado; chuva continua

Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o calor deve dar um leve refresco neste sábado, com os termômetros caindo 2 graus – de 34º para 32º C.

Entretanto, as chuvas que têm assolado a Capital no período da tarde e início da noite continuam neste sábado, segundo a previsão.

A temperatura mínima prevista para o dia sobe de 22º C nesta sexta para 23º C, no sábado.

A temperatura máxima deve cair um pouco mais no domingo, ficando na casa dos 30º C.