Ponte do Limão volta a abrir nos dois sentidos nesta sexta

A prefeitura reabriu nesta sexta-feira (11) a pista centro da ponte do Limão, que passou por obras de concretagem que começaram após a virada do ano. O trabalho já havia sido finalizado no sentido bairro no fim do ano passado. Até ontem, os veículos seguiam por uma faixa reversível montada no sentido bairro, que operava para os dois sentidos.

As alças de acesso pela marginal do Tietê também foram reabertas. O prazo inicial de finalização das obras era o dia 15 de janeiro. Ainda nesta sexta, equipes da prefeitura farão vistoria no local.

Os bloqueios na ponte do Limão tiveram início no meio de novembro, após uma fissura aparecer na pista.