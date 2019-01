Metrô e trem sobem domingo

Fique atento: à 0h do próximo domingo as passagens de metrô e trem da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos) vão passar dos atuais R$ 4 para R$ 4,30, um reajuste de 7,5%, levando a tarifa para o mesmo preço do ônibus de São Paulo, que teve aumento na última segunda-feira.

Mas dá para pagar a tarifa atual por mais tempo. Para isso, é preciso carregar até a meia-noite de sábado o Bilhete Único ou os bilhetes especiais de CPTM e metrô.

Quem carregar o Bilhete Único entre esta sexta e sábado vai pagar os R$ 4 da passagem de metrô e trem e R$ 7,21 pela integração com ônibus até esses créditos acabarem. Atenção: o crédito feito hoje ou amanhã já considera –e debita– a tarifa de R$ 4,30 no ônibus.

Protesto

Nesta quinta-feira, o MPL (Movimento Passe Livre) organizou um protesto contra o aumento das tarifas de transporte. Centenas de manifestantes tomaram toda a praça Ramos de Azevedo, em frente ao Theatro Municipal, chegando a fechar a rua Xavier de Toledo (centro).

Levando cartazes alusivos à alta da tarifa –muitos com placas que diziam “R$ 4,30 não”–, os manifestantes cruzaram o viaduto do Chá e foram protestar em frente à prefeitura. Não houve confronto com a polícia ali.