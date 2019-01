Sam Smith lança música em parceria com Normani, ex-Fifth Harmony; ouça

O cantor Sam Smith lançou um novo single na madrugada desta sexta-feira (11). "Dancing With a Stranger" conta com a participação de Normani, ex-integrante do grupo Fifth Harmony.

Em entrevista ao site U Discover Music, Normani já tinha afirmado ter gravado uma parceria com o cantor, que para ela se trata de uma das "maiores vozes masculinas desta década".

A música é um R&B fortemente influenciado pelo pop e é assinada por Stargate e Jimmy Napes, mesmos produtores de grandes sucessos de Sam Smith, como “Stay With Me”, “Too Good at Goodbyes” e “Writing’s On The Wall”.

Ouça "Dancing With a Stranger":