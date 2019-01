Chuva já causa transtornos em São Paulo; zona sul tem pontos de alagamentos e queda de árvore

A chuva que atinge São Paulo nesta sexta-feira (11) já causa transtornos.

A região do Complexo Viário Maria Maluf e a avenida Presidente Tancredo Neves registram alagamentos, conforme mostra o vídeo de uma ouvinte da Rádio Trânsito FM:

CUIDADO – A ouvinte Marilene precisou parar o carro na região do Complexo Viário Maria Maluf por causa da forte chuva que atinge a região. #SeuMelhorCaminho #SP pic.twitter.com/iQkZ45dfwv — Rádio Trânsito (@radiotransitofm) January 11, 2019

A avenida Nazaré, no Ipiranga, está totalmente bloqueada no sentido centro após uma árvore cair na altura da rua Antônio Marcondes. Toda a subprefeitura está em estado de alerta por causa do possível transbordamento do Córrego Ipiranga, que corta o bairro.

A Defesa Civil informa que no centro da capital paulista e em Cotia chove com raios e risco de granizo. O órgão recomenda a população sair imediatamente da proximidade dos rios.

O centro, as zonas leste e oeste, além dos bairros da Casa Verde, Santana e Vila Maria/Guilherme estão em estado de atenção para enchentes. Segundo o Centro de Gerenciamento de Emergências (CGE) da Prefeitura, neste momento chove forte na Vila Prudente, Sapopemba e São Mateus.