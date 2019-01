Quina: Que horas sai o resultado do sorteio do concurso 4.872, desta quinta

A Quina é uma das opções favoritas de loteria da Caixa por seus sorteios diários. Nesta quinta-feira (10), o concurso da Quina número 4.872 pagará R$ 4 milhões para os sortudos que acertarem as cinco dezenas. O sorteio ocorre às 20h e o resultado será divulgado no site do Metro Jornal até as 21h.

No concurso anterior, de quarta-feira (9), ninguém levou o prêmio principal, que acumulou. Outras 65 pessoas acertaram quatro dezenas e levaram R$ 7,4 mil cada uma. Clique aqui para ver os números sorteados.

As apostas podem ser feitas em qualquer casa lotérica até as 19h. Também é possível apostar pela internet, no portal Loterias Online. Para isso, é preciso ter mais de 18 anos e fazer uma "fézinha" de ao menos R$ 30.

Regras

Para apostar na Quina, basta marcar de 5 a 15 dezenas das 80 disponíveis. Ganha quem acertar de 2 a 5 números. Confira os preços das apostas:

R$ 1,50 – cinco números

R$ 9 – seis números

R$ 31,50 – sete números

R$ 84 – oito números

R$ 189 – nove números

R$ 378 – dez números

R$ 693 – 11 números

R$ 1.188 – 12 números

R$ 1.930,50 – 13 números

R$ 3003 – 14 números

R$ 4.504,50 – 15 números

Se não quiser escolher, a Caixa oferece a opção "Surpresinha", com números aleatórios. Com a "Teimosinha", é possível concorrer com a mesma aposta em mais de um concurso consecutivo.