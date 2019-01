Prazo para brasileiros se apresentarem no Mais Médicos termina nesta quinta

Os médicos brasileiros com registro para exercer a profissão no Conselho Regional de Medicina têm até esta quinta-feira (10) para se apresentarem nos municípios para atuar no programa Mais Médicos.

Segundo o Ministério da Saúde, foram 1.707 profissionais inscritos nesta etapa de seleção, que substitui médicos cubanos que trabalhavam no país.

LEIA MAIS:

Flagrantes crescem 38% com ‘novo bafômetro’

Fundadora de site pornô que divulgava vídeos de câmera escondida é presa na Coreia do Sul

A Pasta abriu seleção com 8.517 vagas para que médicos com registro pudessem ocupar os postos, depois que o país caribenho decidiu retirar seus profissionais do Brasil.

De acordo com o governo, após o fim desse prazo, 2.549 postos de trabalho continuavam disponíveis, distribuídos em 1.197 municípios e 34 distritos de saúde indígena.