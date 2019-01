Padre Quevedo será enterrado nesta quinta em Belo Horizonte

Será enterrado nesta quinta-feira (10), às 11 da manhã, no Cemitério Bosque da Esperança, em Belo Horizonte, o Padre Quevedo.

Ele que morreu ontem, aos 88 anos, na capital mineira.

O religioso ficou nacionalmente conhecido por participar de programas de TV desvendando supostos mistérios sobrenaturais.

LEIA MAIS:

Lady Gaga promete excluir música feita em parceira com R Kelly, investigado por abuso sexual

Criminosos explodem bomba em viaduto no 9º dia de ataques no Ceará

Espanhol naturalizado brasileiro, Oscar Gonzalez Quevedo, morava em BH, desde 2012, e morreu por complicações cardíacas.

O velório começou agora há pouco, no ginásio da Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia, onde fica a casa de repouso em que ele morava, no bairro Planalto, no vetor norte de Belo Horizonte.

As cerimônias são reservadas para familiares, amigos e religiosos.