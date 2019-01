IPVA 2019: Governo de SP libera pagamento do imposto pelo cartão de crédito

A partir desta quinta-feira (10), proprietários de veículos ganham a opção fazer o pagamento do IPVA (Imposto Sobre a Propriedade de Veículos Automotores) em São Paulo com o cartão de crédito, ao invés de boletos bancários. A medida foi confirmada na quarta (9) pela Secretaria da Fazenda e Planejamento, que assinou um convênio com duas operadoras financeiras.

Além do IPVA 2019, o contribuinte também poderá quitar o seguro DPVAT e o licenciamento do veículo – todos relativos a este ano. A medida não é válida para débitos inscritos na dívida ativa, como multas e impostos de anos anteriores.

O valor pago às operadoras credenciadas – Taki e Esmeralda – será repassado ao governo estadual sem descontos ou encargos. Cabe a elas, porém, definir a quantidade de parcelas e o valor dos juros que será cobrado dos proprietários dos veículos.

Para realizar o pagamento, é preciso comparecer a um dos endereços de atendimento das empresas – que será disponibilizado até o fim do dia no site da secretaria – com o Renavam (Registro Nacional de Veículo Automotor). Após a transação, serão emitidos dois comprovantes: o da transação do crédito e da quitação dos encargos pagos.

Para onde vai o IPVA?

O dinheiro arrecadado pelo IPVA é compartilhado entre o Estado (40%) e o município de residência do proprietário (40%), no qual é destinado para serviços básicos como saúde, educação, segurança e transporte. O restante é destinado ao FUNDEB (Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação).