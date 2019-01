Doria convoca o 8º ministro para secretaria

O governador João Doria (PSDB) anunciou nesta quarta-feira que Antonio Imbassahy será secretário especial no seu governo e chefiará o Escritório de Representação do Estado de São Paulo no Distrito Federal.

Em Brasília, Imbassahy será responsável por articular os interesses do estado com a Presidência, Congresso, ministérios e órgãos federais, como bancos públicos.

Ex-governador da Bahia ex-prefeito de Salvador, Imbassahy é deputado federal, já foi líder do PSDB na Câmara, mas não conseguiu se reeleger nas eleições de 2018.

Além disso, Imbassahy foi ministro-chefe da Secretaria de Governo da Presidência na gestão Michel Temer (MDB) e vai se juntar aos outros sete ex-ministros que trabalharão com Doria.