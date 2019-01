Dólar turismo recua e chega a R$ 3,85 nas casas de câmbio; Ibovespa renova recorde

O dólar turismo ficou mais barato desde o início do ano. Segundo o site Melhor Câmbio, a queda em São Paulo foi de 3,74%.

Nas casas de câmbio da capital paulista, a moeda era negociada ontem entre R$ 3,85 e R$ 3,89, em espécie, por volta das 19h30. No cartão pré-pago, os valores estavam entre R$ 4,04 e R$ 4,08.

No Rio de Janeiro, as cotações variavam de R$ 3,85 a R$ 3,88 nas compras em espécie. Na recarga do cartão pré-pago, o turista desembolsava entre R$ 4,04 e R$ 4,06. Em Belo Horizonte, o dólar saía a R$ 3,89 em espécie e entre R$ 4,08 e R$ 4,11 no cartão.

Ibovespa

O Ibovespa, principal índice da B3, subiu pelo segundo dia consecutivo e fechou em alta de 1,72%, a 93.613,04 pontos, novo recorde nominal.

É a primeira vez que a Bolsa supera os 93 mil pontos.

No país, o mercado aguarda o anúncio de uma proposta de reforma da Previdência pelo governo Jair Bolsonaro. Pelo Twitter, o presidente comemorou o recorde do Ibovespa. “A Bolsa de valores atingiu mais uma máxima histórica. O cenário mundial somou-se ao otimismo no Brasil com o novo governo. Com saúde fiscal e liberdade econômica, vamos resgatar a confiança em nosso país!”, disse.