Carro em chamas bloqueia pista expressa da marginal Tietê

Um carro pegou fogo na marginal Tietê na manhã desta quinta-feira (10). O incidente ocorreu na pista expressa do sentido rodovia Castello Branco, na altura da ponte do Limão.

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio teve início por volta das 7h50. Uma viatura foi destinada ao local e trabalhou no combate às chamas.

Para garantir a segurança dos bombeiros e dos motoristas, a pista expressa foi bloqueada até às 10h. O veículo foi retirado e levado para uma baia da região, e por isso, não bloqueia mais faixas.

O fogo foi controlado por volta das 8h10.

Atualizando ocorrência de Incêndio em Auto, Av. Marginal Tietê – Limão (a 100 metros da Ponte de Mesquita Neto). Fogo extinto, local em segurança.#193I — 193-Bombeiros PMESP (@BombeirosPMESP) January 10, 2019

De acordo com a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego), o congestionamento chegou a 4,2 quilômetros no local, desde pouco antes da ponte Julio de Mesquita Neto até a ponte das Bandeiras, às 8h10. Para toda a cidade, a expectativa é de que o trânsito fique pouco carregado – eram apenas 19 quilômetros às 8h.

Anchieta bloqueada

A rodovia Anchieta começou a manhã desta quinta bloqueada no quilômetro 42, sentido do litoral. De acordo com concessionária, uma carreta tombou na via. O congestionamento começa no quilômetro 40.