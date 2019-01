Carreta tomba, deixa um ferido e interdita rodovia Anchieta

Uma vítima ficou levemente ferida no tombamento de uma carreta no quilômetro 42 da Anchieta, no sentido do litoral, na manhã desta quinta-feira (10).

Não houve queda de carga, mas a via ficou totalmente bloqueada por volta de 2h.

Por volta das 10h, a pista norte da rodovia foi liberada para a descida da serra.

No momento, a Operação 5×3 está ativa no Sistema Anchieta-Imigrantes.

No sentido do litoral o motorista pode utilizar a serra da Imigrantes e a pista norte da Anchieta, que teve inversão de mão de direção.

Já na direção de São Paulo, o caminho de serra deve ser feito obrigatoriamente pela Imigrantes.

De acordo com a Ecovias, os caminhões na direção ao litoral devem utilizar apenas a pista norte da Anchieta, e a subida de serra deve ser feita pela Imigrantes.

Ainda por causa do acidente, há lentidão na Anchieta do quilômetro 37 ao 42, onde uma carreta tombou e segue o bloqueio total.