Após incêndio, Prefeitura reabre licitação para conceder Mercado de Santo Amaro

A Prefeitura de São Paulo reabriu, nesta quinta-feira (10), a licitação da concessão do Mercado Municipal de Santo Amaro, que foi destruído por um incêndio em dezembro de 2017.

Segundo publicação do Diário Oficial do Município, a empresa vencedora será responsável por recuperar, reformar e explorar o prédio, além de fazer a manutenção.

Os envelopes com as propostas dos interessados serão abertos no dia 11 de fevereiro.

O contrato terá duração de 25 anos e o investimento mínimo para recuperar o Mercado Municipal de Santo Amaro, na zona sul de São Paulo, deverá ser de R$ 21 milhões.

O primeiro edital publicado em fevereiro do ano passado não atraiu interessados.