Vestibular Fatec 2019: Confira a lista de aprovados na primeira chamada

As Fatecs (Faculdades de Tecnologia do Estado de São Paulo) divulgaram, nesta quarta-feira (9), a lista de classificação e convocação dos aprovados na primeira lista do vestibular 2019.

O resultado pode ser consultado aqui.

As matrículas dessa fase serão realizadas entre quinta (10) e sexta-feira (11). Se todas as vagas não forem preenchidas, as Fatecs vão liberar, na próxima segunda-feira (14), a lista de convocação da segunda chamada, com matrículas previstas apenas para o dia 15.

Documentos

Na fase de matrícula, é importante ficar atento ao que levar, já que a secretaria das Fatecs não realiza o processo se algum documento estiver faltando.

Quais são os documentos obrigatórios? Segundo a instituição, o aprovado deve levar uma foto 3X4 recente, e uma cópia autenticada em cartório OU cópia acompanhada do original, de cada um dos seguintes documentos:

certificado de conclusão do ensino médio ou equivalente;

histórico escolar completo do ensino médio ou equivalente;

certidão de nascimento ou casamento;

carteira de identidade;

cadastro de pessoa física (CPF);

título de eleitor (para brasileiros maiores de 18 anos, com comprovante de votação ou certidão de quitação eleitoral);

certificado que comprove estar em dia com o serviço militar.

O candidato que utilizar o Sistema de Pontuação Acrescida, pelo item “escolaridade pública”, deverá apresentar histórico escolar OU declaração escolar contendo o detalhamento das séries cursadas – comprovando ter cursado todas as séries do ensino médio em instituições públicas.

Já quem deseja aproveitar disciplinas já realizadas em outro curso superior deverá apresentar a documentação referente à carga horária, ementa e programa, além de histórico escolar da instituição de ensino superior de origem.

Cerca de 64 mil candidatos se inscreveram para realizar o vestibular da Fatec, que aconteceu em 9 de dezembro.