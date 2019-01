Prefeitura divulga calendário de pagamento do IPTU 2019

A Secretaria Municipal da Fazenda começa a postar nos Correios na próxima semana, mais precisamente no dia 17, os carnês de IPTU (Imposto Predial e Territorial Urbano) deste ano. O imposto terá reajuste de 3,5% em relação ao ano passado, uma reposição da inflação, segundo a pasta.

O vencimento dessas parcelas que serão enviadas dia 17 é dia 1º de fevereiro – ele é válido para quem escolheu essa data para pagar o imposto quando fez atualização cadastral.

Para os contribuintes que não fizeram opção por nenhuma data, o vencimento da primeira parcela será no dia 9 ou 14 de fevereiro.

Os últimos carnês serão entregues até 20 de fevereiro.

Como no ano passado, os moradores da capital receberão dois boletos: o primeiro com vencimento em fevereiro e o segundo com as demais parcelas. A mudança foi determinada para poupar papel e evitar fraudes.

Os valores estarão disponíveis para consulta no site da Secretaria da Fazenda (www.prefeitura.sp.gov.br

/cidade/secretarias/fazenda) a partir de 15 de janeiro.

A secretaria informou ainda que o número de imóveis isentos do imposto caiu de 1.094.427 em 2018 para 1.077.061 neste ano. As notificações de isenção serão postadas nos Correios a partir de 15 de janeiro.