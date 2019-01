Moradores impedem que incêndio destrua loja de pneus em São Roque; veja vídeo

Moradores da região central de São Roque, no interior paulista, impediram que um incêndio destruísse completamente uma loja de pneus.

Eles fizeram um cordão humano para retirar o máximo de produtos possível da loja enquanto as chamas ainda não haviam se espalhado.

Acredita-se que até 70% do que havia dentro da loja foi salvo.

Várias equipes dos bombeiros foram chamadas para combater o incêndio.

O fogo teve início por volta da 1h30 da madrugada desta quarta-feira (9) na Dacar Pneus – revendedora Bridgestone – na avenida Antonino Dias Bastos – conhecida como Via Marginal.

LEIA MAIS:

Após forte chuva, SP tem árvores caídas e semáforos quebrados

Caixa nega alta de juro para casa própria à classe média

O estabelecimento estava fechado no momento em que o fogo foi iniciado; não se sabe por que ainda, mas há suspeita de curto-circuito.

Equipes de São Roque, Mairinque e Sorocaba foram enviadas para o local.

A atuação dos moradores foi registrada em um vídeo. Nas imagens, dá para ver pessoas carregando pneus para fora do local. Confira:

Na virada do ano, no bairro do Sacomã, na zona sul de São Paulo, outra loja de pneus foi destruída por um incêndio.

O fogo atingiu uma revendedora da Pirelli no início da rodovia Anchieta.