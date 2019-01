Metrô: trecho entre Oratório e Vila União da linha 15-Prata terá horário integral a partir de sábado

A Secretaria de Transportes Metropolitanos do Estado de São Paulo informou nesta quarta-feira (9) que o trecho da linha 15-Prata entre as estações Oratório e Vila União vai passar a funcionar em horário integral a partir deste sábado (12).

Dessa forma, as estações São Lucas, Camilo Haddad, Vila Tolstói e Vila União, inauguradas em abril do ano passado, estarão abertas das 4h40 às 0h de domingo à sexta-feira e das 4h40 às 1h aos sábados.

Já a estação Oratório passa a atender no sentido Vila União com operação completa – serviço era feito apenas das 6h às 20h – assim como já faz no sentido Vila Prudente. A linha 15-Prata passa por bairros da zona leste não atendidos pela linha 3-Vermelha e possui seis estações em operação, quatro em obras, uma em licitação e sete em projeto.

As estações em obras – Jardim Planalto, Sapopemba, Fazenda da Juta e São Mateus – tem previsão de inauguração para outubro deste ano. O prazo, porém, é incerto, já que o projeto passa por nova licitação após paralisação dos trabalhos pela construtora Azevedo & Travassos. As propostas devem ser avaliadas no dia 29 de janeiro.