Terminais da EMTU recebem atividades do Janeiro Branco

Estimativas da Organização Mundial da Saúde (ONU) mostram que o Brasil é o país com a maior taxa de pessoas com transtornos de ansiedade em todo o mundo.

No ranking da depressão, os brasileiros aparecem em quinto lugar, segundo a ONU.

Por aqui, a cada 45 minutos uma pessoa se suicida.

Os dados evidenciam uma urgência no país: falar, discutir e tratar a saúde mental.

A campanha Janeiro Branco surgiu, há cerca de 5 anos, para conscientizar a população sobre a importância de cuidar da mente – e lembrar que a saúde mental (e emocional) é tão importante quanto a do resto do corpo.

Neste ano, os terminais de ônibus da EMTU abraçaram a causa. Com objetivo de acabar com o preconceito que ainda envolve o tema, a companhia organiza dois eventos, que vão acontecer nos terminais metropolitanos Santo André e Diadema.

Na próxima sexta-feira (11), representantes do Núcleo de Especialização em Psicodrama e Sociodrama de Santo André (Nepsar) realizarão um bate papo com os usuários para informar sobre a importância da busca pelo equilíbrio emocional. A ideia é alertar e prevenir transtornos – infelizmente – comuns, como depressão e ansiedade.

Já em 18 de janeiro, psicólogos da Potenciar Consultores Associados estarão no Terminal Metropolitano Diadema para conversar sobre a saúde da mente com quem passar pelo local.

Haverá ainda intervenções teatrais realizadas por psicodramatistas do Psicodrama Público Mané Garrincha. O objetivo é interagir com a população e humanizar as discussões sobre os efeitos do adoecimento psíquico no cotidiano.

Nos dois eventos haverá distribuição de material informativo e laços de fita brancos que simbolizam a campanha.

Serviço

Janeiro Branco

Data: 11/01

Horário: 10h às 14h

Local: Terminal Metropolitano Santo André Leste

Endereço: rua Visconde de Taunay, s/nº – Centro – Santo André/SP

Data: 18/01

Horário: 10h às 14h

Local: Terminal Metropolitano Diadema

Endereço: av. Conceição, 7.000 – Parque Mamede – Diadema/SP