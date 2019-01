IPVA e seguro obrigatório começam a vencer nesta quarta

Fique atento! Se o seu veículo tem placa com final 1, o prazo para o pagamento de IPVA (Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores) e DPVAT (Seguro de Danos Pessoais Causados por Veículos Automotores de Via Terrestre) vence nesta quarta-feira. Os tributos para veículos com as demais placas começam a vencer nesta semana (veja tabela ao lado).

O motorista pode fazer o pagamento em até três parcelas, quitando a primeira neste mês, a próxima em fevereiro e a última em março. Mas só é possível parcelar se a primeira prestação for paga no vencimento neste mês. Dá ainda para quitar tudo de uma vez com a parcela única, que tem 3% de desconto agora em janeiro. A cota única também pode ser paga em fevereiro, porém sem o desconto.

O IPVA teve redução média de 3,3%, motivada pela queda no preço de venda de veículos no varejo, segundo a tabela Fipe (Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas).

O governo do estado prevê arrecadar R$ 14,9 bilhões com o pagamento do tributo neste ano.

DPVAT

O DPVAT, conhecido como seguro obrigatório, faz a indenização de vítimas de acidentes de trânsito, ou seus familiares. Seu pagamento é realizado à vista no vencimento da cota única ou da primeira parcela do IPVA. Se o veículo for isento de IPVA, o vencimento será com o emplacamento ou no licenciamento anual.

Neste ano, ele também teve redução média de 63,3%, porque, segundo o governo federal, “o montante de recursos acumulados é superior às necessidades”. A queda para carros foi de 71% – de R$ 41,40 para R$ 12. Com o IOF (Imposto sobre Operações Financeiras) e o custo de emissão (R$ 4,15), o valor final fecha em R$ 16,21.

Mais informações sobre o DPVAT estão disponíveis no site www.seguradoralider.com.br.