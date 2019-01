Gasolina cai a menor patamar em 14 meses, mas só nas refinarias

A Petrobras reduzirá o preço médio da gasolina em suas refinarias ao menor nível em cerca de 14 meses a partir desta quarta-feira (9). O corte será de 1,38% ante o valor praticado na terça (8), para R$ 1,4337 por litro.

É o patamar mais baixo desde o R$ 1,4259 visto em 24 de outubro de 2017, segundo dados da petroleira compilados pela Reuters.

Esses são os valores cobrados nas refinarias. Os postos são livres para aplicar ou não o reajuste, e na percentagem que desejarem.

O preço da gasolina vem caindo desde meados de dezembro diante da depreciação da moeda norte-americana. Outro componente de peso seguido pela estatal em seu mecanismo de reajustes é o mercado internacional de petróleo, que também apresentou quedas recentemente. Só neste ano, o dólar já caiu 3,65%.

Os reajustes quase diários da Petrobras começaram em meados de 2017. No acumulado de todo esse período, a gasolina da estatal apresenta alta de 3,60%.

Nos postos, o valor médio da gasolina caiu 0,32%, ou R$ 0,01, para R$ 4,33, na primeira semana do ano, encerrada em 5 de janeiro, segundo a ANP (Agência Nacional do Petróleo).

No ano passado, o preço do combustível nas bombas fechou com uma alta de 5,97%, a R$ 4,344, acima da inflação projetada por economistas para o período, de 3,69%.