Casal morre afogado ao tentar tirar selfie no Rio de Janeiro

No último domingo, um casal morreu após tentar tirar uma selfie e ser atingido por uma onda e ser arrastado para o mar na praia do Secreto, no Rio de Janeiro. Jaqueline Amorim de Souza, 38 anos, chegou a ser resgatada pelo Corpo de Bombeiros, mas não resistiu. Já Marcelo Francisco Maciel, 37, foi encontrado por banhistas em outra praia, a da Macumba, um dia depois do afogamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, no verão de altas temperaturas, as praias cariocas ficam lotadas e os riscos de afogamentos são maiores nessa época do ano. Por isso, é preciso ter prudência e atenção com o mar, embora o calor seja intenso.

Porta-voz do Corpo de Bombeiros, o coronel Glauco Lorite, explica que a praia do Secreto é sinalizada justamente por apresentar risco de morte: “A população precisa respeitar os alertas.”

Durante a operação Verão deste ano, entre dezembro de 2018 até agora, já foram realizados cerca de 455 salvamentos na orla da capital do Rio. Na região metropolitana foram 93 resgates nas praias de Niterói e Maricá.