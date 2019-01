Após forte chuva, SP tem árvores caídas e semáforos quebrados

O forte temporal que caiu na capital paulista ontem ainda deixa consequências na manhã desta quarta-feira (9).

Segundo a CET, quatorze semáforos ainda estão com falhas. Do total, 7 equipamentos estão apagados por falta de energia, 6 estão quebrados e um segue no amarelo piscante.

Ao todo, a cidade de São Paulo tem 6.500 cruzamentos semafóricos.

Córregos das zonas leste e sul transbordaram com a chuva de terça-feira.

O Centro de Gerenciamento de Emergências da Prefeitura registrou, também, queda de granizo na região central.

Ao todo, o Corpo de Bombeiros recebeu 43 chamados para enchentes.

Árvores

A quantidade de raios e os fortes ventos que acompanharam a chuva derrubaram muitas árvores.

Os bombeiros receberam 75 chamados para queda de árvores apenas na capital.

A reportagem da Rádio Bandeirantes encontrou uma árvore de grande porte que está pendurada na fiação elétrica da rua São Paulo, na altura da rua Teixeira Leite, no bairro da Liberdade, centro.

Reprodução/Rádio Bandeirantes

O local está preventivamente bloqueado pela CET. A Defesa Civil, da Secretaria Municipal de Segurança Urbana, é aguardada no local.

Ainda não há previsão para liberação da via.

Apesar do bloqueio, e perigo de queda da árvore, pedestres caminham normalmente pelas calçadas da rua.