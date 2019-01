Previsão do Tempo: São Paulo tem outro dia quente e ensolarado

A previsão do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) para São Paulo nesta quarta-feira é de temperaturas ainda mais elevadas do que as registradas pelos termômetros da cidade nesta terça-feira.

Nesta terça, a previsão era de 30ºC, mas alguns termômetros da Capital chegaram a marcar 36ºC. . Já para quarta-feira, os termômetros devem chegar aos 34ºC, com possibilidade de mais chuvas isoladas na parte da tarde e à noite.

A mínima deve ficar em 21ºC.

Na quinta e sexta-feira, as fortes pancadas que assolaram a cidade devem voltar com força total.