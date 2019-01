MPL marca ato contra aumento da tarifa em São Paulo

O reajuste de R$ 4 para R$ 4,30 nas passagens de ônibus municipais, que entrou em vigor nesta segunda-feira, terá ainda nesta semana o seu primeiro ato de protesto.

O MPL (Movimento Passe Livre) marcou para quinta-feira, a partir das 17h, com concentração no Theatro Municipal, no centro, uma manifestação contra o aumento.

O ato será realizado antes do reajuste nas tarifas do Metrô e da CPTM (Companhia Paulista de Trens Metropolitanos), que também passarão de R$ 4 para R$ 4,30, mas só a partir do próximo domingo, dia 13.

O MPL que está convocando o ato é o mesmo grupo que liderou as manifestações de 2013 na capital e que levaram ao cancelamento do aumento da tarifa – naquela ocasião de R$ 3 para R$ 3,20.