IPTU 2019: Confira o calendário de pagamento em São Paulo

A Prefeitura de São Paulo divulgou, nesta terça-feira (8), o calendário de pagamento do Imposto Predial e Territorial Urbano (IPTU).

A primeira postagem dos carnês será feita em 17 de janeiro, então os moradores devem receber os boletos até dia 23 de janeiro.

No caso dessa primeira postagem, o vencimento fica para 1º de fevereiro.

Os últimos carnês serão entregues até 20 de fevereiro. O vencimento desses boletos vai até o dia 28 de fevereiro.

Os valores estão disponíveis para consulta no Portal da Secretaria da Fazenda a partir de 15 de janeiro.

A Prefeitura já havia anunciado que, neste ano, o IPTU terá reajuste de 3,5%.

O contribuinte que optar pelo pagamento à vista terá desconto de 3%. Como no ano passado, os moradores da capital receberão dois boletos: o primeiro com vencimento em fevereiro e o segundo com todas as demais parcelas. A mudança foi determinada para economizar papel e evitar fraudes.

