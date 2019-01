Faixa verde vira calçada ‘de verdade’ na Liberdade

Há cerca de três anos, a Prefeitura de São Paulo pintou faixas verdes num trecho de 800 metros da avenida Liberdade, sentido centro, entre as ruas São Joaquim e dos Estudantes, que seriam destinadas aos pedestres, cujo fluxo era maior do que a capacidade das calçadas existentes, especialmente nos horários de entrada e saída das faculdades e cursinhos da região.

Agora, aquela que era uma faixa com cara de provisória, está sendo coberta com concreto e, naquele trecho, vai virar calçada definitiva.

Em nota, a CET (Companhia de Engenharia de Tráfego) afirmou que a medida tem como objetivo manter as condições de segurança e fluidez na região, principalmente dos pedestres.

As obras de ampliação começaram na primeira quinzena de dezembro do ano passado e devem terminar até o fim deste mês, de acordo com a companhia.

Além das instituições de ensino, um hospital e as duas estações de metrô da linha 1-Azul, São Joaquim e Japão-Liberdade, contribuem com a grande movimentação de pedestres.

A ideia implantada em 2015 era ampliar o espaço para os pedestres sem a necessidade de executar obras mais pesadas.

Mas quem costuma passar com frequência no trecho reclama que o espaço das faixas foi tomado por vendedores ambulantes.

“Sempre foi bem tumultuado por causa das barraquinhas de comida e pela quantidade de alunos que passam por aqui”, conta a estudante Beatriz Prellon, 18 anos.

Além dos ambulantes, o desnível que separava a pintura no asfalto da calçada atrapalhava e até causava pequenos acidentes, como afirma o aposentado Clovis Osknys, 61. “A faixa verde ajudava, mas tinha o desnível. Muitos idosos e alunos tropeçavam, até torciam o pé”, conta. “Espero que a ampliação definitiva melhore nesse ponto.”

“É uma rua muito movimentada, com muito comércio. Acho que realmente vai ajudar a facilitar o trajeto das pessoas”, afirma a estudante Shirley de Andrade, 37 anos.