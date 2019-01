Doria cancela convênios de R$ 143 mi feitos por França

O governador João Doria (PSDB) cancelou diversos convênios com prefeituras que somam R$ 143 milhões e que foram assinados pelo ex-governador Márcio França (PSB) nos últimos dias de seu governo. As informações são do jornal “Folha de S.Paulo”.

A equipe do tucano acredita que os convênios celebrados por França tinham viés político, já que beneficiavam, sobretudo, cidades do litoral sul, seu reduto eleitoral.

Só a cidade de São Vicente, onde França foi prefeito, foi beneficiada com R$ 47,7 milhões em convênios, enquanto que a vizinha, Santos, cujo prefeito é aliado do ex-governador, foi contemplada com R$ 20 milhões.

Secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi disse que os convênios também não estavam detalhados e descumpriam requisitos, mas que serão reavaliados e os que se mostrarem necessários serão retomados.

A assessoria de França negou o viés político e afirmou que os convênios foram aprovados pela Procuradoria-Geral, têm verba prevista no Orçamento e que o cancelamento pode paralisar obras.