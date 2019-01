Bruno Covas exonera Alexandre Schneider e outros quatro secretários; entenda o que muda

O prefeito de São Paulo Bruno Covas exonerou cinco secretários municipais, alterando nomes importantes do primeiro escalão do governo.

As mudanças estão publicadas na edição desta terça-feira (8) do Diário Oficial do Município.

Dentre os “demitidos”, está Alexandre Schneider, que até então ocupava o cargo de secretário da educação.

Segundo informações da TV Globo, Schneider estava desgastado na administração municipal desde a gestão anterior, de João Doria. Ligado ao secretário afastado Gilberto Kassab, Schneider assumiu posicionamentos polêmicos à frente da Educação, como a declaração de que votaria em Fernando Haddad (PT) nas últimas eleições presidenciais.

Heloisa Proença, de Urbanismo e Licenciamento, César Angel Boffa Azevedo, de Gestão, e Affonso Emílio Massot, de Relações Internacionais, também foram exonerados. O quinto nome é Fernando Chucre, que deixa a Secretaria de Habitação para ocupar a pasta de Urbanismo e Licenciamento.

Como fica, a partir de agora, o comando das secretarias municipais: