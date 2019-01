Bolsonaro reúne equipe de governo para propor enxugamento nos ministérios

O presidente Jair Bolsonaro volta a se reunir nesta terça-feira (8) com a equipe de governo para a segunda reunião ministerial. Pelas redes sociais, ele afirmou que vai discutir propostas de enxugamento das pastas e medidas de rápida implementação.

Em menos de duas semanas de governo, mais uma reunião para ouvir cada um dos ministros sobre os planos, propostas de enxugamento das pastas e medidas de rápida implementação. Nosso país não pode mais esperar. Logo, novidades na linha que o brasileiro sempre exigiu! Bom Dia! — Jair M. Bolsonaro (@jairbolsonaro) January 8, 2019

A expectativa é que durante o encontro sejam discutidos pontos como: revisão de contratos, exonerações, liberações de recursos e revisão de normas burocráticas para dar mais eficiência ao governo.

A primeira reunião ministerial do governo foi realizada no último dia 3 com a presença dos 21 ministros empossados e de Roberto Campos Neto, indicado para o Banco Central. Na ocasião, ficou estabelecido a revisão em cada ministério das liberações de recursos e das exonerações realizadas nos últimos 30 dias de 2018.

Além disso, o preenchimento dos cargos de segundo e terceiro escalões por meio de "critérios técnicos", revisão de todos os contratos de locação da União e um pente-fino" em todos os conselhos que atuam junto à administração direta.

Após a reunião, o ministro chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni afirmou que houve uma movimentação incomum de exonerações, indicações e liberação de recursos nos últimos 30 dias da gestão do ex-presidente Temer.