VÍDEO: Bombeiros resgatam vítimas de carro engolido por cratera

Os bombeiros de Anhumas, no interior de São Paulo, resgataram com vida todas as pessoas que estavam em um veículo engolido por uma cratera que se abriu na região.

O buraco enorme foi causado, segundo a Polícia Militar, pelas fortes chuvas que caíram na cidade no último sábado (5).

Nas imagens, dá para ver várias equipes do Corpo de Bombeiros retirando o teto do veículo para salvar as vítimas. Seis viaturas foram chamadas para o resgate.

De acordo com a PM, após o salvamento, as vítimas foram encaminhadas ao Hospital Universitário e passam bem.

Confira a atuação dos bombeiros: