Tiroteio em perseguição deixa dois baleados na Pompeia

Uma perseguição seguida por tiroteio entre policiais e criminosos terminou com duas vítimas baleadas e um suspeito preso na tarde de domingo (6), no bairro da Pompeia, zona oeste da capital. O tiroteio aconteceu perto do movimentado cruzamento das avenidas Pompeia e Francisco Matarazzo, na região onde estão localizados o estádio Allianz Parque e o shopping Bourbon.

Segundo informações preliminares da Polícia Militar, um grupo com até oito criminosos teria tentado roubar uma joalheria na região do Brooklin (zona sul). A perseguição e o tiroteio começaram quando os carros onde estavam os bandidos foram vistos na região da Pompeia.

Uma das vítimas atingida por balas perdidas durante troca de tiros continua internada na Santa Casa.

Antônio Carlos Lima, de 57 anos, foi baleado no abdômen e no braço direito. Já Carolina Vitória Montenegro, de 19 anos, foi atingida de raspão e recebeu alta ontem mesmo.

Um dos bandidos foi preso com coletes balísticos e armas e um carro foi abandonado com dois fuzis. O restante do bando fugiu.