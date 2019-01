Passagem de ônibus em São Paulo fica mais cara a partir desta segunda

A tarifa básica dos ônibus municipais de São Paulo está mais cara a partir desta segunda-feira (7), com o valor das passagens passando de R$ 4 para R$ 4,30. O reajuste 7,5%, que havia sido anunciado pela prefeitura no dia 28 de dezembro, está acima da prévia da inflação oficial do país em 2018, que ficou em 3,86%, segundo o IPCA.

As passagens do Metrô e CPTM (trem) também serão reajustadas de R$ 4 para R$ 4,30 pelo governo do estado, mas este aumento só entrará em vigor domingo, dia 13.

Os passageiros dos ônibus municipais tinham até ontem para fazer a recarga do Bilhete Único pagando a tarifa mais barata, de R$ 4. Quem utiliza o metrô e o trem tem até o fim da noite deste sábado para comprar créditos antes do reajuste.

Como neste ano os aumentos não terão início no mesmo dia, a tarifa de integração entre os sistemas terá o valor alterado duas vezes em uma semana. Com o reajuste dos ônibus, o valor passou hoje de R$ 6,96 para R$ 7,21. A partir do domingo, com o aumento da passagem no Metrô e CPTM, o preço subirá para R$ 7,48.